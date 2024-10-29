  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Spor muhabiri Emre Kaplan'a saldıran şüpheli tutuklandı
Takip Et

Spor muhabiri Emre Kaplan'a saldıran şüpheli tutuklandı

Trendyol Süper Lig'de, dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından spor muhabiri Emre Kaplan'ı darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Spor muhabiri Emre Kaplan'a saldıran şüpheli tutuklandı
Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray-Beşiktaş futbol müsabakasının sona ermesinin ardından RAMS Park önünde basın mensuplarının bulunduğu alanda yaşanan olaylara müdahale etti.

Yaşanan arbedede aldığı darbe nedeniyle yüzünde kanama oluşan spor muhabiri Emre Kaplan, alandaki ambulansla hastaneye sevk edildi.

Araştırmalarda, Kaplan'ı darbeden şüphelinin S.G. olduğu belirlendi.

Yakalanıp gözaltına alınan S.G. hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulandı.

Şüpheli S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın uğradığı fiziki saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Beşiktaş’tan sert açıklama: Ayrıcalık değil adalet istiyoruzBeşiktaş’tan sert açıklama: Ayrıcalık değil adalet istiyoruzSpor
Ressam Bob Ross'un şirketinin Türkiye'de taklit ürün mücadelesi: İkinci kez AYM'ye başvurulduRessam Bob Ross'un şirketinin Türkiye'de taklit ürün mücadelesi: İkinci kez AYM'ye başvurulduGündem
İşte ekonominin kasım ayı ajandası! Hangi gelişmeler önemli?İşte ekonominin kasım ayı ajandası! Hangi gelişmeler önemli?Ekonomi
Kirasını 20 TL eksik ödedi, mahkeme evden tahliyesine karar verdiKirasını 20 TL eksik ödedi, mahkeme evden tahliyesine karar verdiEkonomi
Gündem
CHP soruşturma başlatılması için harekete geçti: Ahmak davası'nda yeni gelişme
CHP soruşturma başlatılması için harekete geçti: Ahmak davası'nda yeni gelişme
MHP’li Yalçın'dan Bahçeli'nin çağrısına ilişkin açıklama: Dönüm noktası
MHP’li Yalçın'dan Bahçeli'nin çağrısına ilişkin açıklama: Dönüm noktası
Almanya, İran'daki büyükelçisini geri çağırdı
Almanya, İran'daki büyükelçisini geri çağırdı
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçağı Diyarbakır’a acil iniş yaptı
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçağı Diyarbakır’a acil iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'ta konuştu: Terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacağız
Tarihi surlardan düşen çocuk hayatını kaybetti
Tarihi surlardan düşen çocuk hayatını kaybetti