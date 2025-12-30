  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Spor yazarı Gökmen Özdenak yoğun bakıma kaldırıldı
Takip Et

Spor yazarı Gökmen Özdenak yoğun bakıma kaldırıldı

Galatasaraylı eski futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İki kere kalbi duran Özdenak sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yeniden hayata döndürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Spor yazarı Gökmen Özdenak yoğun bakıma kaldırıldı
Takip Et

Galatasaray’ın eski futbolcularından 78 yaşındaki Gökmen Özdenak, 29 Aralık günü saat 15.00 sıralarında evinde fenalaştı.

KOAH hastası olduğu öğrenilen Özdenak’ın, yaklaşık 40 dakika boyunca nefessiz kaldığı ve bu süre içinde nabzının durduğu bildirildi.

Yoğun bakıma alındı

Eve gelen bir sağlık görevlisi kalbi iki kez duran Özdenak'a müdahale ederek hayata döndürdü. Yapılan müdahalelerle yeniden hayata döndürülen Gökmen Özdenak, entübe edilerek hastanede yoğun bakıma alındı.

Arap Koalisyonu: Yemen'deki Mukalla Limanı'nda bazı silahları ve savaş araçlarını hedef aldıkArap Koalisyonu: Yemen'deki Mukalla Limanı'nda bazı silahları ve savaş araçlarını hedef aldıkDünya

 

İşsizlik kasım ayında arttıİşsizlik kasım ayında arttıEkonomik Veriler

 