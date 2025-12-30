Spor yazarı Gökmen Özdenak yoğun bakıma kaldırıldı

Galatasaray’ın eski futbolcularından 78 yaşındaki Gökmen Özdenak, 29 Aralık günü saat 15.00 sıralarında evinde fenalaştı.

KOAH hastası olduğu öğrenilen Özdenak’ın, yaklaşık 40 dakika boyunca nefessiz kaldığı ve bu süre içinde nabzının durduğu bildirildi.

Yoğun bakıma alındı

Eve gelen bir sağlık görevlisi kalbi iki kez duran Özdenak'a müdahale ederek hayata döndürdü. Yapılan müdahalelerle yeniden hayata döndürülen Gökmen Özdenak, entübe edilerek hastanede yoğun bakıma alındı.