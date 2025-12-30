Spor yazarı Gökmen Özdenak yoğun bakıma kaldırıldı
Galatasaraylı eski futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İki kere kalbi duran Özdenak sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yeniden hayata döndürüldü.
Galatasaray’ın eski futbolcularından 78 yaşındaki Gökmen Özdenak, 29 Aralık günü saat 15.00 sıralarında evinde fenalaştı.
KOAH hastası olduğu öğrenilen Özdenak’ın, yaklaşık 40 dakika boyunca nefessiz kaldığı ve bu süre içinde nabzının durduğu bildirildi.
Yoğun bakıma alındı
Eve gelen bir sağlık görevlisi kalbi iki kez duran Özdenak'a müdahale ederek hayata döndürdü. Yapılan müdahalelerle yeniden hayata döndürülen Gökmen Özdenak, entübe edilerek hastanede yoğun bakıma alındı.