Spotify, Türkiye'deki editörleri hakkında soruşturma başlattı
Rekabet soruşturmasıyla gündeme gelen müzik platformu Spotify'ın genel merkezi Türkiye'deki editörler hakkında soruşturma başlattı.
Türkiye'de popüler olarak kullanılan müzik platformu Spotify, peş peşe gelen şikayetlerin ardından harekete geçti. Şirketin genel merkezi Türkiye'de editörleri hakkında inceleme başlattı.
Habertürk'te yer alan habere göre, şarkıcılar; "Listeler, hangi kriterlere göre oluşturuluyor" şeklinde şikâyetlerde bulunulduğu gibi listelerin oluşturulmasında rüşvet iddiaları ortaya atıldı.
Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturmanın ardından Spotify'ın Türkiye'den çekilebileceği iddia edilmişti.