Spotify Türkiye'den çekilmeyi değerlendiriyor: İçeriklerin sansüründen rahatsızız

Rekabet Kurulu'nun inceleme başlattığı dijital müzik platformu Spotify, Türkiye'den çekilebileceğini duyurdu.

Spotify ile Türkiye arasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin çalma listeleri sebebiyle kriz çıkmıştı.

"Türkiye pazarından tamamen çıkabiliriz"

Şirket kaynaklarının The Times'a yaptığı açıklamada kullanıcılarının sansüre uğramasını kabul etmeyeceklerini belirterek Türkiye pazarından tamamen çekilebileceklerini söyledi.

Toplumun inançlarını hedef almakla suçlanıyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, platformu toplumun inançlarını hedef almakla suçladı.

Emine Erdoğan’ın ismini taşıyan listelerin “kültürel ve ahlaki değerlerle uyuşmadığını” ve “toplumsal birlik ve beraberliği hedef aldığını” söyledi.

"İşbirliği içinde çalışıldı ve denetimin kapsamı hakkında bilgi verilmedi"

Şirket, hükûmetle iş birliği içinde çalıştığını ifade etti ama denetimin kapsamı hakkında bilgi verilmediğini de vurguladı.

Türkiye Rekabet Kurumu’nun geçen hafta başlattığı soruşturmanın, bazı sanatçılara ayrıcalık tanınıp tanınmadığı ve telif dağıtımında adil olunup olunmadığına odaklandığı bildirildi.

Rekabet soruşturması açılmıştı

Mumcu geçtiğimiz ay Spotify’ı yerel müziğe destek vermemekle ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlamıştı.

X hesabında “Spotify gibi uluslararası platformlar Türk pazarında önemli bir kullanıcı kitlesine sahipken yerel temsilcilik kurmadı. Yerli müzik kültürüne destek konusunda da sorumluluk üstlenmedi” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı var

Şirketin Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı var ama Türkiye, gelir açısından Spotify için öncelikli bir pazar değil.

Şirket daha önce de 2023’te Uruguay’daki telif yasası tartışmalarında çekilme tehdidinde bulunmuş ama pazarda kalmıştı.