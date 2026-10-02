Spotify'da abonelik ücretlerine yüzde 20'ye varan zam yapıldı

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İsveç merkezli dijital müzik platformu Spotify, Türkiye'deki abonelik ücretlerine değişen oranlarda zam yaptı.

Bugünden itibaren geçerli olan yeni tarifeye göre aylık abonelik ücreti öğrenciler için 55 liradan 60 liraya, bireysel kullanıcılar için 99 liradan 115 liraya, iki kullanıcılı 'Duo' hesaplar için 135 liradan 159 liraya, aynı adresteki toplam 6 kişinin kullanabildiği 'Aile' hesapları için ise 165 liradan 199 liraya çıktı.

Zam oranı, bireysel planda yüzde 16, öğrenci planında yüzde 9, 'Duo' planında yüzde 17, 'Aile' planında ise yüzde 20 oldu. Spotify son olarak geçtiğimiz yılın başında abonelik ücretlerine zam yapmıştı.