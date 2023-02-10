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SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek

İşçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları 16-17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

Haber Merkezi
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ANKARA (EKONOMİ)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve esnaf-kendi hesabına çalışan emekli maaşlarının ödeme tarihleri Şubat ayı için yeniden belirlendi.

Buna göre sadece şubat döneminde 4/a (Eski SSK) sigortalıların emekli maaşları 14-15-16 Şubat günlerinde ödenecek. 4/b (Eski Bağ-Kur) için ise 16 ve 17 Şubat günlerinde ödenecek.

 Önceki normal ödeme dönemlerine göre sadece Şubat ayında uygulanacak ödeme tarihleri sınıflaması şöyle:

 

 

 

Daha önce maaş aldıkları günler

Şubat ayında maaşını alacağı gün

4/a (eski SSK emeklileri)

Ayın 17,18 19, 20

14 Şubat

21,22,23,24

15 Şubat

25 ve 26

16 Şubat

4/b (eski Bağ-Kur emeklileri)

25 ve 26

16 Şubat

27 ve 28

17 Şubat