SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek

ANKARA (EKONOMİ)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve esnaf-kendi hesabına çalışan emekli maaşlarının ödeme tarihleri Şubat ayı için yeniden belirlendi.

Buna göre sadece şubat döneminde 4/a (Eski SSK) sigortalıların emekli maaşları 14-15-16 Şubat günlerinde ödenecek. 4/b (Eski Bağ-Kur) için ise 16 ve 17 Şubat günlerinde ödenecek.

Önceki normal ödeme dönemlerine göre sadece Şubat ayında uygulanacak ödeme tarihleri sınıflaması şöyle: