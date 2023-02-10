SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek
İşçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları 16-17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
ANKARA (EKONOMİ)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve esnaf-kendi hesabına çalışan emekli maaşlarının ödeme tarihleri Şubat ayı için yeniden belirlendi.
Buna göre sadece şubat döneminde 4/a (Eski SSK) sigortalıların emekli maaşları 14-15-16 Şubat günlerinde ödenecek. 4/b (Eski Bağ-Kur) için ise 16 ve 17 Şubat günlerinde ödenecek.
Önceki normal ödeme dönemlerine göre sadece Şubat ayında uygulanacak ödeme tarihleri sınıflaması şöyle:
|
|
Daha önce maaş aldıkları günler
|
Şubat ayında maaşını alacağı gün
|
4/a (eski SSK emeklileri)
|
Ayın 17,18 19, 20
|
14 Şubat
|
21,22,23,24
|
15 Şubat
|
25 ve 26
|
16 Şubat
|
4/b (eski Bağ-Kur emeklileri)
|
25 ve 26
|
16 Şubat
|
27 ve 28
|
17 Şubat