Starbucks'ta dikkat çeken değişiklik! Artık sipariş vermeyen giremeyecek

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks Kuzey Amerika'da müşterilerin ve çalışanların güvenliği için alışveriş yapmayanların kafeyi kullanmasının önüne geçmek için adım attı.

Kahve devi artık müşteri olmayanların kafe ve tuvaletleri kullanamayacağını duyurdu. Uygulamanın Türkiye’de de devreye alınması bekleniyor.

Sipariş vermeden kullanılamayacak

Ünlü kahve zinciri, son yıllarda artan güvenlik sorunları nedeniyle Kuzey Amerika'da bulunan ülkelerdeki işletmelerinde sipariş vermemiş müşterilerin kafe ve tuvalet kullanımına kısıtlama getirdi. Değişiklikle birlikte özellikle öğrenciler ve uzaktan çalışanlar tarafından tercih edilen işletmede uzun saatler boyunca oturabilmek için harcama yapılması şart tutulacak.

Pek çok ülkede devreye alıncak

Söz konusu kısıtlama, her ne kadar ilk aşamada Kuzey Amerika ülkeleri için geçerli olsa da, Starbucks'ın geçmişte belli başlı lokasyonlar için getirdiği sınırlamaları ilerleyen süreçte küresel bir hale dönüştürdüğü biliniyor. Bu nedenle siparişte bulunmayanlara yönelik kısıtlamanın ilerleyen süreçte Türkiye'nin de aralarında bulunduğu farklı ülkelerde yürürlüğe girmesi muhtemel gözüküyor.