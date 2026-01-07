Starlink uyduları Hakkari'de görüntülendi



Hakkari ve ilçelerinde akşam saatlerinde Hakkari üzerinde, ışığın az olduğu alanlardan bakan vatandaşlar, art arda sıralanmış parlak ışıkları fark ederek cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Gökyüzünde dikkat çekici bir görüntü oluşturan uyduların geçişi, bölge halkında heyecan oluşturdu. Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından fırlatılan Starlink uydularının geçişini görüntüleyen vatandaşlar, büyük bir heyecan yaşadı. Vatandaşlar, bir taraftan görüntü çekerken, bir taraftan da aralarındaki diyalog gülümsetti.