Starlink uyduları Hakkari'de görüntülendi

Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından uzaya gönderilen Starlink uyduları, Hakkari ve birçok ilçesinde gökyüzünde tek sıra halinde ilerlerken görüldü.

Hakkari ve ilçelerinde akşam saatlerinde Hakkari üzerinde, ışığın az olduğu alanlardan bakan vatandaşlar, art arda sıralanmış parlak ışıkları fark ederek cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Gökyüzünde dikkat çekici bir görüntü oluşturan uyduların geçişi, bölge halkında heyecan oluşturdu. Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından fırlatılan Starlink uydularının geçişini görüntüleyen vatandaşlar, büyük bir heyecan yaşadı. Vatandaşlar, bir taraftan görüntü çekerken, bir taraftan da aralarındaki diyalog gülümsetti.