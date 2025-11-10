  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Starlink’in 2026'da Türkiye’de hizmete mi başlıyor? Bakanlık açıkladı
Takip Et

Starlink’in 2026'da Türkiye’de hizmete mi başlıyor? Bakanlık açıkladı

Elon Musk’ın uydu internet ağı Starlink’in Türkiye’de 2026 baharında hizmete başlayacağı iddialarına bakanlık kaynaklarından yanıt geldi. Bakanlık kaynakları, iddiayla ilgili, “Starlink konusu gündemimizde yok” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Starlink’in 2026'da Türkiye’de hizmete mi başlıyor? Bakanlık açıkladı
Takip Et

Elon Musk’ın uzay ve teknoloji şirketi SpaceX’in uydu internet hizmeti Starlink’in, 2026 baharında 5G altyapısıyla eş zamanlı olarak Türkiye’de faaliyete geçeceği yönündeki iddialara bakanlık yetkililerinden yanıt geldi.

CNBC-e’nin haberine göre, Bakanlık kaynakları “Starlink konusu şu an gündemimizde yer almıyor” ifadelerini kullanarak söz konusu iddiaları yalanladı.

Türkiye’de hizmete başlamayı planlandığı, bir internet altyapısı kurulacağı iddia edilmişti

Starlink yerli operatörle işbirliği yapacak veya yeni şirket kuracak
Starlink’in Nisan 2026 itibarıyla Türkiye’de hizmete başlamayı planladığı, bunun için de denetimli bir internet altyapısı kuracağı iddia edildi. Ayrıca şirketin, Türkiye’deki operasyonlarını yürütmek üzere yerli bir operatörle işbirliği yapacağı ya da yeni bir şirket kuracağı öne sürüldü.

Starlink, dünya genelinde kırsal ve uzak bölgelerde yüksek hızlı internet bağlantısı sağlamak için binlerce düşük yörüngeli uyduyu kullanıyor. Şirket, halihazırda 70’in üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor.

Türkiye’de henüz resmi bir lisans veya faaliyet planı açıklanmayan Starlink’in gelecekteki olası adımları, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilecek.

KYK bursu ne zaman yatacak, ödemeler toplu mu olacak? 2025-2026 KYK burs ödeme takvimiKYK bursu ne zaman yatacak, ödemeler toplu mu olacak? 2025-2026 KYK burs ödeme takvimiEğitim

 

Türkiye’de Türkiye’de yılda 120 milyon ton atık oluştu: 42 milyon tonu tehlikeliTürkiye’de Türkiye’de yılda 120 milyon ton atık oluştu: 42 milyon tonu tehlikeliEkonomi

 

Gündem
Beyaz Saray'da tarihi gün: Trump ve Suriye lideri Şara bugün görüşecek
Beyaz Saray'da tarihi gün: Trump ve Suriye lideri Şara bugün görüşecek
CHP'nin kurultay davasında gerekçeli karar açıklandı: İstinaf yolu açık
CHP'nin kurultay davasında gerekçeli karar açıklandı: İstinaf yolu açık
Türkiye, Ata'sına koştu: Anıtkabir'de ziyaretçi akını yaşandı
Türkiye, Ata'sına koştu: Anıtkabir'de ziyaretçi akını yaşandı
Ekonomi yönetiminden 10 Kasım mesajları
Ekonomi yönetiminden 10 Kasım mesajları
EGM 100 bin TL maaş promosyonu ödeme tarihi ne zaman? İş Bankası EGM promosyon ne zaman yatacak?
EGM 100 bin TL maaş promosyonu ödeme tarihi ne zaman? İş Bankası EGM promosyon ne zaman yatacak?
Balıkesir'de meydana gelen 4.5'lik deprem anı kameralara yansıdı (Video)
Balıkesir'de meydana gelen 4.5'lik deprem anı kameralara yansıdı (Video)