Starlink’in 2026'da Türkiye’de hizmete mi başlıyor? Bakanlık açıkladı

Elon Musk’ın uzay ve teknoloji şirketi SpaceX’in uydu internet hizmeti Starlink’in, 2026 baharında 5G altyapısıyla eş zamanlı olarak Türkiye’de faaliyete geçeceği yönündeki iddialara bakanlık yetkililerinden yanıt geldi.

CNBC-e’nin haberine göre, Bakanlık kaynakları “Starlink konusu şu an gündemimizde yer almıyor” ifadelerini kullanarak söz konusu iddiaları yalanladı.

Türkiye’de hizmete başlamayı planlandığı, bir internet altyapısı kurulacağı iddia edilmişti

Starlink yerli operatörle işbirliği yapacak veya yeni şirket kuracak

Starlink’in Nisan 2026 itibarıyla Türkiye’de hizmete başlamayı planladığı, bunun için de denetimli bir internet altyapısı kuracağı iddia edildi. Ayrıca şirketin, Türkiye’deki operasyonlarını yürütmek üzere yerli bir operatörle işbirliği yapacağı ya da yeni bir şirket kuracağı öne sürüldü.

Starlink, dünya genelinde kırsal ve uzak bölgelerde yüksek hızlı internet bağlantısı sağlamak için binlerce düşük yörüngeli uyduyu kullanıyor. Şirket, halihazırda 70’in üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor.

Türkiye’de henüz resmi bir lisans veya faaliyet planı açıklanmayan Starlink’in gelecekteki olası adımları, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilecek.