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Stoltenberg: Erdoğan toplantının oldukça olumlu geçtiğini söyledi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade ederek, "Erdoğan ile görüştüm. Toplantının oldukça olumlu geçtiğini söyledi." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
İHA
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade ederek, "Erdoğan ile görüştüm. Toplantının oldukça olumlu geçtiğini söyledi." dedi.

Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın dördüncü toplantısı bugün Ankara'da yapıldı.

 

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