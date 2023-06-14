Stoltenberg: Erdoğan toplantının oldukça olumlu geçtiğini söyledi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade ederek, "Erdoğan ile görüştüm. Toplantının oldukça olumlu geçtiğini söyledi." açıklaması yaptı.
İHA
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade ederek, "Erdoğan ile görüştüm. Toplantının oldukça olumlu geçtiğini söyledi." dedi.
Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın dördüncü toplantısı bugün Ankara'da yapıldı.