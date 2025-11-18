  1. Ekonomim
Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'a düştü. Kentin 20 günlük suyu kalırken, barajın kuruyan bölgeleri dronla görüntülendi. Vali Hülya Kaya, "Geçen seneyle kıyasladığımızda su rezervimizin son derece azaldığını görüyoruz. Yaklaşık 20-25 günlük suyumuz kaldı" dedi.

Yalova Valisi Hülya Kaya, kuraklık nedeniyle yaşanan su rezervindeki azalmanın sadece Yalova'yı değil, dünyayı ilgilendirdiğini ifade etti.

Bu yıl istenilen düzeyde yağışın olmadığına dikkati çeken Kaya, şöyle konuştu:

"Yağış azlığı, su havzamızdaki potansiyeli etkiliyor. Geçen seneyle kıyasladığımızda su rezervimizin son derece azaldığını görüyoruz. Yaklaşık 20-25 günlük suyumuz kaldı. 25 milyon metreküplük Gökçe Barajı'mızda yaklaşık 2,5 milyonluk bir su rezervimiz kaldı.

Yakın zamanda çok büyük yağış da beklemiyoruz. Dolayısıyla elimizdeki suyun çok tasarruflu şekilde kullanılması önem arz ediyor. Bununla ilgili kurumlar arası koordinasyon için de zaten çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Su krizi Yalova'yı da vurdu: 20 günlük su kaldı - Resim : 1

Yalova'ya yeni baraj yapılması planlanıyor

Kaya, İl Özel İdaresince özellikle köylerde bu yıl ilk defa akıllı su sayacı uygulamasına geçtiklerini, böylece su tüketimini yüzde 50 oranında azalttıklarını kaydetti.

Barajdaki mevcut su miktarını aralık ayının ortalarına kadar idareli şekilde kullanılmasını istediklerini anlatan Kaya, şunları belirtti:

"Bu şekilde idare edebilirsek bundan sonra zaten yağışlarla beraber rezervimizin dolacağını düşünüyoruz. Suyun dikkatli kullanılmasını istiyoruz. Onun dışında zaten Yalova ile ilgili yeni bir barajın yapılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu an proje ihale aşamasına geldi. O da tamamlandığında Yalova'da artık inşallah su probleminden bahsetmeyeceğiz."

