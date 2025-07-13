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Su seviyeleri gerilemeye başladı: İşte İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 60.73 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün 63.45 olarak ölçülmüştü.

Haber Merkezi
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Su seviyeleri gerilemeye başladı: İşte İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
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İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan'da 82.93 iken bugünkü verilere göre yüzde 60.73 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 76.29 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 28.01 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 13 Temmuz itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 43.81

• Büyükçekmece Barajı yüzde 57.2

• Darlık Barajı yüzde 69.16

• Elmalı Barajı yüzde 76.29

• Istrancalar Barajı yüzde 28.01

• Kazandere Barajı yüzde 54.4

• Pabuçdere Barajı yüzde 57.21

• Sazlıdere Barajı yüzde 47.05

• Terkos Barajı yüzde 64.39

• Ömerli Barajı yüzde 64.75

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