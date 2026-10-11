Su ürünleri denetimlerinde bu yıl 128,8 milyon lira ceza kesildi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 yılında su ürünleri denetimleri kapsamında kurallara uymayanlara 128,8 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Yıl boyunca 151 bini aşkın denetim gerçekleştirilirken, 1 Eylül'de başlayan yeni av sezonunda ise 18 binden fazla denetim yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri kaynaklarını korumak ve yasa dışı avcılığı önlemek amacıyla yürüttükleri denetimlerde kurallara uymayanlara bu yıl 128,8 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını bildirdi.
Bakan Yumaklı, X hesabından, su ürünleri denetimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Su ürünleri kaynaklarını korumak ve yasa dışı avcılığı önlemek için denetimlerin aralıksız sürdürüldüğüne işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:
"Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 151 bini aşkın denetimde, kurallara uymayanlara toplam 128,8 milyon lira idari para cezası uyguladık. 1 Eylül'de başlayan yeni av sezonundan bugüne kadar ise 18 binden fazla denetim yaparak kuralların titizlikle uygulanmasını sağladık. Gelecek nesillere bereketli sular bırakmak, denizlerimizin ve iç sularımızın ekosistemini korumak için 7/24 sahadayız."
🌊 Su ürünleri kaynaklarımızı korumak ve yasa dışı avcılığı önlemek için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. 🐟 2026 yılı boyunca gerçekleştirdiğimiz 151 bini aşkın denetimde, kurallara uymayanlara toplam 128,8 milyon TL idari para cezası uyguladık. 🚢 1 Eylül’de başlayan yeni av sezonundan bugüne kadar ise 18 binden fazla denetim yaparak kuralların titizlikle uygulanmasını sağladık. 🌿 Gelecek nesillere bereketli sular bırakmak, denizlerimizin ve iç sularımızın ekosistemini korumak için 7/24 sahadayız. @bsgmtr— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) October 11, 2026