  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Suç örgütlerini övücü paylaşım yapan 216 şüpheli yakalandı
Takip Et

Suç örgütlerini övücü paylaşım yapan 216 şüpheli yakalandı

Sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Suç örgütlerini övücü paylaşım yapan 216 şüpheli yakalandı
Takip Et

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 52 ilde operasyonlar düzenlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 216 şüphelinin, iletişim platformlarında oluşturulan gruplar aracılığıyla "tetikçi" temin etmeye ya da tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları tespit edildi.

Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, bu paylaşımlarla örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri ve sosyal medyayı araç olarak kullanarak, örgütlere yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları belirlendi.

Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Binek otomobiller için asgari maktu vergi uygulaması getirildiBinek otomobiller için asgari maktu vergi uygulaması getirildiEkonomi
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 31 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 31 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bakanlık ifşa etti: Kavurmada tek tırnaklı eti, salçada gıda boyası kullanmışlar! İşte o markalar...Bakanlık ifşa etti: Kavurmada tek tırnaklı eti, salçada gıda boyası kullanmışlar! İşte o markalar...Ekonomi
Oğlu okulda silahlı saldırı düzenleyen baba, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıOğlu okulda silahlı saldırı düzenleyen baba, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıDünya