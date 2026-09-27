Suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi Zafer Boyun cezaevinde hayatını kaybetti

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Suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi olduğu belirtilen ve kamuoyunda "Daltonlar" davası olarak bilinen dosyada yargılanan Zafer Boyun’un, bulunduğu cezaevinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gazeteci Hatice Aksu’nun aktardığına göre Boyun’un ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi. İlk bilgilerde Boyun’un bu sabah yaşamını yitirdiği aktarılırken, daha sonra Aksu’ya ulaşan Boyun’un kızı, babasının dün geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybettiğini söyledi.

Boyun’un kızı ayrıca babasının yaklaşık 10 gün önce de kalp krizi geçirdiğini, doktorların stent takılmasını önerdiğini ancak Boyun’un bunu kabul etmediğini öne sürdü. Sağlık sorunlarının böbreklerini de etkilediği belirtildi.

Özel Bilgi: Zafer Boyun’un kızı,ölümüyle ilgili bilgi vermek üzere beni aradı.

Boyun’un kızının aktardığı bilgilere göre, Zafer Boyun yaklaşık 10 gün önce kalp krizi geçirdi. Doktorların stent takılması yönündeki önerisini kabul etmediği öne sürülen Boyun’un sağlık sorunlarının… https://t.co/PaYmJVUE0e — Hatice Aksu (@haticeeakssu) September 27, 2026

Boyun’un ölümüne ilişkin cezaevi ve adli makamlar tarafından işlemlerin başlatıldığı aktarıldı. Ölüm nedenine ilişkin henüz kamuoyuna yansıyan resmî bir açıklama bulunmuyor.

12 kez müebbet ve 681 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti

Zafer Boyun, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 362 sanığın yargılandığı "Daltonlar" davasında 7 kez "tasarlayarak kasten öldürme" ve 5 kez "kasten öldürme" suçlarından, 6’sı ağırlaştırılmış olmak üzere toplam 12 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme ayrıca Boyun’a diğer suçlardan 681 yıl 4 ay hapis cezası vermişti. Barış Boyun ile aralarında bulunduğu 34 sanığın dosyası ise ana davadan ayrılmıştı.

İddianamede, Zafer Boyun’un Barış Boyun’un yönettiği öne sürülen yapılanmada yönetici konumunda olduğu ve örgütün silah ticaretinin başında bulunduğu iddia edilmişti.

Davanın daha önceki aşamasında İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmalar, sanık ve katılımcı sayısının fazlalığı ile güvenlik gerekçesiyle Silivri’de görülmüştü. Zafer Boyun da bu duruşmalarda sanıklar arasında yer almıştı.