Suç örgütü lideri Necati Arabacı tutuklandı

Kara para aklama, uyuşturucu, haraç ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla anılan Cehennem Melekleri isimli suç örgütünün lideri Coşkun Necati Arabacı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Arabacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

5 Ekim'de gözaltına alınmıştı

"Köln’ün babası" ve "Cehennem Necati" lakaplarıyla da bilinen Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmişti.

Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Cehennem melekleri nedir?

Hells Angels, yani Cehennem Melekleri isimli çete Almanya'daki yasa dışı faaliyetleriyle adını duyurdu.

Cehennem Melekleri'nin geçmişi İkinci Dünya Savaşı yılları sonrasına kadar dayanıyor.

Amerika'da ortaya çıkan motosiklet kulübü savaşta da bulunmuş, psikolojik olarak çok sağlıklı olmayan kişiler de barındırıyordu.

Sonraki yıllarda Avrupa'nın birçok ülkesinde benzer kulüpler oluştu.

İçki, fuhuş, uyuşturucu gibi her türlü kötü alışkanlıklara sahip "melekler" palazlandıkları kentleri "cehennem"e çevirdi.

Beğenmediği herkesi hedef alabilen çetenin haraç alma, mekan basma, şiddet gibi sabıkaları saymakla bitmiyor.