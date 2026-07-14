Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilecek

ANKARA (EKONOMİ)

AK Parti’nin, aylardır üzerinde çalıştığı ve kamuoyunda suça sürüklenen çocukların ceza yaşını ve suçlara alt ve üst sınırı getiren yasa teklifi Meclis’e sunuldu.

Teklif ile cinayet ve ağır suç işleyen 15-18 yaş arası çocuklar mühebbet cezası ile yargılanacaklar. Suçun oranını belirleme yetkisi ise hakime verilecek.

AK Parti, “Çocuk Koruma Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair” kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. Yürütme ve yürürlük maddesi ile birlikte 18 maddeden oluşan teklif, 7 farklı kanunda değişiklik öngörüyor.

15-18 yaş arasında ağır suç işleyenlere ceza indirimi yapılmayacak

Türk Ceza Kanununun 31 inci maddesinde değişikliğe gidiliyor. Bu kapsamda; kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm edilmiş olma hususları göz önünde bulundurularak kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubu çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik düzenleme öngörülüyor.

12-15 yaş arası suç işleyenlere ceza indirimi yetkisi hakime verilecek

Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da belirli şartların varlığı halinde hakime takdir yetkisi verilerek daha az ceza indirimi uygulanabilmesine imkan tanıyan yasa teklifi ile; Türk Ceza Kanununda tekerrür hükümlerinin uygulanma yaş sınırı 18'den 15'e düşürülerek, özellikle suç örgütleri tarafından 15-18 yaş grubundaki çocukların suçta kullanılmasının önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması amaçlanıyor.

Teklifle çocuğun gelişimindeki temel rolü dikkate alınarak Türk Ceza Kanununda yer alan “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali” suçuna ilişkin cezaların alt ve üst sınırları artırılmaktadır.

Ebeveyn cezaları da artıyor

Ayrıca, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali nedeniyle çocuğun kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu işlemesi halinde bu madde gereğince ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar artırılması suretiyle ailenin çocuk üzerindeki sorumluluğunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Teklif ile çocuk hükümlülerin hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitimevlerinde infazına başlanması yerine infaza çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanmasına ve iyi halli olduğunun tespit edilmesi halinde eğitimevlerine ayrılmasına imkân veren düzenleme yapılıyor.

Koşullu salıverilme süreleri değişiyor

Teklif ile; Türk Ceza Kanununda düzenlenen kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu bakımından koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında çocuğun 15 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği 1 günün, 2 gün olarak kabul edilmesi uygulamasından vazgeçilerek, 1 günün, 1 gün olarak dikkate alınması sağlanıyor.

Ateşli silahları muhafaza etmeyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası

Teklif ile; ateşli silahını dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza etmesi suretiyle bu silahın çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası yaptırımı öngörülüyor.

Teklifle, kanun kapsamı dışında kalan kesici, delici ve bereleyici aletlerin çocuklara satılması, çocuklar tarafından satın alınması ve taşınması yasaklanarak bu fiillere idari yaptırımlar öngörülüyor. Böylelikle, çocukların tehlikeli silah ve aletlere kolaylıkla ulaşmasının önüne geçilerek çocukların korunması, şiddet olaylarının azaltılması ve toplum güvenliğinin korunması amaçlanıyor.

“Adli süreçteki çocuk” olarak değişti

Çocuk hakları yaklaşımı doğrultusunda mevzuatta yer alan “suça sürüklenen çocuk” ibaresi yerine “adli süreçteki çocuk” ifadesi benimsenerek, hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmayan çocuklar bakımından masumiyet karinesini ve çocuk odaklı yaklaşımı daha güçlü şekilde yansıtan bir terminoloji kullanıldı.

Teklif ile; ceza sorumluluğu bulunmayan çocuklar bakımından barınma, eğitim, sağlık, danışmanlık ve bakım şeklindeki koruyucu ve destekleyici tedbirlerinin yanında;

-Sosyal ve toplumsal hizmetler tedbiri,

-Dijital risklerden korunma tedbiri,

-Kitap ve kütüphane tedbiri,

-Çevreye saygı ve çevre temizliği tedbiri,

-Tütün, nikotin, alkol, kumar, uyuşturucu ve uyarıca maddeyle davranışsal bağımlılık tedbiri, şeklinde yeni yönlendirme tedbirleri getiriliyor.