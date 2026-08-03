Suçlu çocuklara hakim takdiri ile müebbet hapis verilebilecek

CANAN SAKARYA / ANKARA

Bu hafta Meclis Genel Kurul gündemine alınması beklenen kamuoyunun yakından takip ettiği Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik kanun teklifinin bu hafta kanunlaştırılması hedefleniyor. Teklifle, 15-18 yaş aralığındaki çocuklara kasten cinayet ve ağırlaşmış yaralama suçlarında ceza indirimi uygulanmayacak, hakim takdiri ile müebbet hapis cezası verilebilecek. Çocuk hükümlülerin hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infazına başlanması yerine infaza çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanmasına ve iyi halli olduğunun tespit edilmesi halinde eğitim evlerine ayrılması sağlanacak. Teklifle, kasten öldürme ve yaralama suçu işleyen çocukların ailelerine yönelik yaptırımlarda da düzenlemeye gidiliyor. Ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi suretiyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Anayasaya aykırılık uyarısı

Yasa teklifinin Adalet Komisyonunda görüşmeleri sırasında da Anayasa’ya aykırılık önergeleri veren muhalefet partileri hazırladıkları karşı oy yazısında da anayasaya aykırılık uyarısında bulundu. Yeni Parti kurulmadan önce CHP tarafından hazırlanan karşı oy yazısında kanun teklifinin çocuk adalet sisteminin temel taşı olan koruyucu, önleyici ve onarıcı yaklaşımı terk ederek çocuklara yönelik cezalandırıcı ve güvenlikçi bir anlayışı merkeze aldığı belirtildi. 12-18 yaş grubunda çocuklara uygulanan ceza indirimlerinin azaltılarak yetişkin tipi bir ceza hukukuna geçişin söz konusu olduğu ifade edilirken, yasa teklifinde Anayasa’nın 2, 5, 7, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 38, 41, 42 ile 123’üncü maddelerine aykırılıklar bulunduğu kaydedildi. DEM Partili üyeleri ise yasa teklifine ilişkin yaptıkları açıklamada, yapılacak düzenlemelerle çocuk hakları alanında bugüne kadar büyük emeklerle biriktirilen evrensel kazanımların ortadan kaldırıldığına dikkat çektiler.