Sudan'dan bin 834 kişi tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'da tansiyonun yüksek olduğunu ve olayların devam ettiğini söyledi.

TRT Haber'e konuşan Bakan Çavuşoğlu bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışmaların devam ettiğini belirtirken, "1834 vatandaşımızı tahliye ettik. Bize dönmek istiyoruz diyen tüm vatandaşlarımızla irtibat kuruyoruz" dedi.

Türkiye'ye karşı Sudan'daki iki tarafın da kötü niyeti olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Bir uçağımızın kuyruğuna kurşun isabet etti. İncelemeler sürüyor. Uçaklarımızın güvenliğini de garanti altına alarak tahliyeyi sürdürüyoruz. Sudan'dan bugün tahliye uçağımız 270 vatandaşımız ile ayrıldı" ifadelerini kullandı.