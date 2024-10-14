'Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde' hafta içi her gün 13.00'de NBE TV'de...

Piyasalar, ekonomi, siyaset…Süheyla Yılmaz soruyor, uzmanlar değerlendiriyor. Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de...

Süheyla Yılmaz'ın sunduğu Paranın İzinde programının ilk yayınında, Ekonomi Gazetesi yazarları Mete Belovacıklı, Zeynep Gürcanlı ve Abdullah Tolu ile Ekonomi Gazetesi Bölgeler Koordinatörü Ömer Faruk Çiftçi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zülal Metin Hacıpaşaoğlu ise para piyasaları hakkında son gelişmeleri aktardı.