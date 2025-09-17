Şükrü Genç ve 24 sanığın tutukluluğuna devam kararı: Duruşma 29 Eylül’e ertelendi

Kazova Tekstil üzerinden 2013-2014 yıllarında terör örgütü DHKP/C’ye finansman sağladıkları iddiasıyla 11 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan 25 kişi bugün hakim karşısına çıktı.

Sanıklar arasında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der de bulunuyor.

Mahkeme, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşmanın tanıkların dinlenmesi için 29 Eylül’e ertelendiği bildirildi.

"Şükrü Genç tutuklu olarak yatacak ve içeride yavaş yavaş ölecektir"

Cumhuriyet'in aktardığına göre Şükrü Genç’in avukatı Hüseyin Cengiz, daha önce yaptığı açıklamada, müvekkilinin parkinson, şeker ve kolon kanseri rahatsızlıkları bulunduğunu, tutukluluk nedeniyle kanser tedavisine devam edemediğini belirtmişti.

“Bundan sonra iki seçenek var” diyen Cengiz, “Dosyada bulunan tüm raporlara, cezaevi revirinde yapılan muayenelere, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemelere rağmen Şükrü Genç tutuklu olarak yatacak ve içeride yavaş yavaş ölecektir. İkinci seçenek hastalığı sabit, tedavisi gerekli 70 yaşının üzerinde bir kişinin içeride tutulması yerine serbest bırakılmasıdır” demişti.