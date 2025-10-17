  1. Ekonomim
Şule Aydın ve Murat Ağırel'e saldırı ihbarı

Gazeteci Şule Aydın, kendisi ve Murat Ağırel’e yönelik motosikletli saldırı ihbarını savcılıkla paylaştıklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Şule Aydın ve Murat Ağırel'e saldırı ihbarı
Gazeteci Şule Aydın, Onlar TV’de yaptığı açıklamada, kendisine ve Gazeteci Murat Ağırel'e yönelik saldırı ihbarı olduğunu söyledi.

“Bu meseleyi söyleyip söylememek konusunda ekip içi bir tartışmamız olmuştu” diyen Aydın,  “Ben bunu açıklamama taraftarı olmuştum. Çünkü benim annemin bir gece tedirgin yatması her şeyden daha önemli fakat bugün Murat ve ben bir suç duyurusunda bulunduk. Bu bilgiyi, haberi size emanet etmek istiyoruz. Biz bunu savcılığa da emanet etmiş olduk. Bundan sonra başımıza gelecek her şeyden de kimin sorumlu olduğunu da ortaya koymuş olduk. Bize gelen bir ihbar var; Murat’a ve bana yönelik motosikletli bir saldırının, hangi noktada gerçekleşeceğini de söyledikleri ve tetikçilerin tutulduğunu söyledikleri bir ihbar var. Biz bu ihbarı savcılıkla paylaştık. Şikayette bulunduk. Bundan sonrası onlara emanet” dedi. ifadelerini kullandı.

