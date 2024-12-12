Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? MSB'den Suriye açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Isparta’da eğitim uçuşu gerçekleştiren bir adet UH-1 tipi helikopterinin 9 Aralık’ta kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlere Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı ve sabır diledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ‘kaynağında sürekli ve kapsamlı’ olarak Irak ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, “Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Habur’daki hudut karakolumuza teslim olmuştur” ifadelerini kullandı.

Suriye'deki gelişmeler

Türkiye’nin yeni bir döneme giren Suriye’de en başından beri Suriye halkının yanında olduğunu, Suriye’nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için çaba göstermeye devam ettiğini belirten Aktürk, şu ifadelere yer verdi:

“Bölgedeki son durumu ve tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, ülkemizin, Suriye’nin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan ve oluşan durumu fırsat bilerek alan kazanmaya çalışan terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almakta, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam etmektedir. Bu kapsamda bölgedeki tüm meşru aktörlerin dikkatli ve sorumlu bir biçimde hareket etmesi gerektiğini, terörist unsurların bölgedeki belirsizlikten faydalanarak Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almasına müsaade etmeyeceğimizi, terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net, kararlılığımızın tam olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.”

Hudutta yoğun ve dinamik tedbirler ile çok yönlü güvenliğin sağlandığına dikkat çeken Aktürk, “Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda son bir hafta içerisinde 223 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 527 olmuştur. Son bir haftada engellenen 596 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 93 bin 326’ya ulaşmıştır” diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar kapsamında birçok coğrafyada görev yaptığını dile getiren Aktürk, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bir yıl süreyle tam bir tarafsızlık ve şeffaflık içerisinde başarıyla yerine getirdiği Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini 10 Ekim 2024’te devretmiş, 18 Ekim’de Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutan Yardımcılığı görevini devralmış, 1 Aralık 2024-1 Aralık 2025 tarihleri arasında bir komando taburumuz ile Kosova Barış Gücü (KFOR) İhtiyat Taburu görevini, 2024-2028 yılları arasında Karadeniz Görev Kuvveti Komutanlığını, 2024-2025 yılları arasında Akdeniz Görev Kuvveti Komutanlığını, 24 Temmuz’da 7’nci kez devraldığımız deniz haydutluğuna karşı Birleşik Görev Kuvveti (CTF-151) komutasını, 3 Aralık’ta Kanada Deniz Kuvvetlerinden devraldığı NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’nin komutasını başarıyla sürdürmektedir. Ayrıca NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2’nin komutası 16 Aralık’ta Romanya’dan devralınacak ve söz konusu görev 5 Temmuz 2025’e kadar deruhte edilecektir. Bosna Hersek’teki Avrupa Birliği Gücü Althea Harekâtı Manevra Bölüğü rotasyonu kapsamında bir motorlu piyade bölüğümüz, 1 Ocak 2025 itibarıyla İtalya’dan görevi devralacak ve 30 Haziran 2026’ya kadar 18 ay süreyle görev yapacaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, başta Kıbrıs, Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek ve Katar olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek vermeyi de sürdürmektedir” dedi.

"İsrail, Suriye topraklarını işgal ediyor"

İsrail’in bölgede haksız ve hukuksuz saldırıları ile uluslararası hukuku ihlal ettiğini kaydeden Aktürk, “İsrail’in Filistin halkına yönelik soykırımına karşı tavrını açıkça ortaya koyan ülkemiz, en başından bu yana saldırıların durdurulması gerektiğini her fırsatta ifade ederek, uluslararası toplumu sorumlu davranmaya davet etmiştir. Ancak İsrail, şimdi de 1974 yılında imzalanan 'Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmekte ve Suriye topraklarını işgal etmektedir. Suriye’de barış ve güven için yeni bir fırsat doğmuşken, istikrarı bozucu, gerginliği artırıcı ve sivil halkı endişeye sürükleyen, aynı zamanda terör gruplarının işine yarayacak bu işgali şiddetle kınıyoruz. Suriye’de istikrarın tesis edilmesine engel teşkil edecek saldırılar, İsrail de dâhil olmak üzere bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun yararına olmayacaktır” şeklinde konuştu.

Süleyman Şah Türbesi’nin durumu

Bakanlık kaynakları, Suriye’nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah’ın türbesinin eski yerine taşınıp taşınmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:

“Suriye Milli Ordusu’nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonları henüz devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir.”

Yerli ve milli savunma sanayii ürünleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkân ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin devam ettiğini kaydeden Aktürk, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Sarp Kuleli Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcının muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır” dedi.