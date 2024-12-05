Süleyman Soylu: Bu son dönemim

Gazete Duvar’dan Can Bursalı’ya konuşan Soylu, pek çok konuda açıklama yaptı.

Bahçeli’nin Öcalan çağrısı: Terörsüz Türkiye, önümüzdeki en stratejik adımdır

Soylu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı Öcalan çağrısıyla ilgili gelişmeleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli’yi kastederek “İki lider, Türkiye'yi terörden arındırılmış bir şekilde geleceğe taşımak istiyor” dedi.

Soylu, Suriye’deki gelişmeleri ve Türkiye’nin terörle mücadelesine atıfta bulundu. Soylu, “Şimdi, hem yeni dünya düzeninde nasıl rol alabileceğimiz konusunda hem de Türkiye Yüzyılı konusunda bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Bu nedenle, Terörsüz Türkiye, önümüzdeki en stratejik adımdır. 1980 darbesinden itibaren geçen süre içinde, darbeyi yapanlar ve yaptıranlar, Türkiye’ye kırmızı fiyonklu iki hediye paketi verdiler. PKK ve FETÖ…” diye konuştu.

“Devlet Bey’in ne söylediğini, muhalif muvafık herkes çok iyi anlıyor” diyen Soylu, “Biz terörü Türkiye sınırları içinde mağlup ettik. Sınırımızın dışında da terörü etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz. Şimdi bunun topyekûn tasfiyesine ihtiyaç var. Atılan adımlar da bunun için” değerlendirmesinde bulundu.

“Kim bunu engellerse bedelini öder”

Soylu, Bahçeli’nin çıkışından Erdoğan’ın haberi olmadığı iddiaları için de “Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuşmaya yönelik mutabakatı açık” dedi. “Şu anda bizim beklememiz gereken şey bu öneriye karşı terör örgütünün kendisini lağvetmesidir. Bu kadar basit” diyen Soylu, şunları kaydetti:

“Geleceğin Türkiye'sine yepyeni bir süreç üretiyorlar şu anda. Kim bunu engellerse bedelini öder. Onun için diyorum ki Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli Bey'in milliyetçiliğiyle, vatanseverliğiyle kimse yarışmaya kalkmasın. Bunlar beyhude çırpınışlardır. Türkiye önümüzdeki yarım asrı ve yarım asırdan sonraki gelecek tüm asırları bambaşka bir çizgiyle götürebilme fırsatındadır. Ha terör örgütü çağrıya uymadı. Türkiye'nin yolu, yöntemi bellidir zaten. Burada kimseye teslim olunmaz. Ama arzu edilen nedir? Türkiye'nin birlik içerisinde, beraberlik içerisinde bu Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü gerçekleştirebilecek adımları atmaktır.”

Kayyum atamaları: Sorumluluk siyasi partilerdedir

Soylu, kayyum atamalarıyla ilgili de şunları söyledi:

“Kayyım meselesi de ‘Terörsüz Türkiye' projesinin en önemli ilkesidir. Bir çelişki mi var diye soruyorsun ya, tam da terörsüz Türkiye'nin en önemli ilkesi, bizim yerel yönetimlerimize de terörün bulaştırılmasının engellenmesidir. Burada sorumluluk siyasi partilerdedir. Siyasi partiler, terör soruşturmasında ya da kovuşturmasında adı geçen birini aday yapıyorsa burada kasıt aranır. Bugüne kadar yerine kayyım atanmış kişiler, kasıtlı şekilde aday gösterilmişlerdir.”

“Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı gün aktif siyaseti ben de bırakacağım”

Soylu, siyasi hayatına ilişkin olarak da dikkati çeken bir açıklama yaptı:

“Tayyip Erdoğan benim liderimdir. Siyasi hayatımı da bu gerçeklikle tamamlayacağım. Parti kurma gibi iddialar var. Bizde 3 dönem kuralı vardır. Ben 4 dönemdir milletvekiliyim. Milletvekilliğimi tamamladıktan sonra tecrübeme danışılırsa sadece danışılması kaydıyla şerefle memleketimize, davamıza, fikrimle ve tecrübelerimle katkıda bulunurum. Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı gün aktif siyaseti ben de bırakacağım. Ondan sonra da danışma olur, tecrübelerden istifade olur, fikir olur. Bunların hepsi bizim için ayrı bir onur vesilesidir. 28. dönem milletvekilliğinden sonraki tavrım ancak partim bana bir şey danışırsa kendi görevimi yerine getiririm.”

İmamoğlu'na "ahmak" davası

Soylu, kendisinin de içinde olduğu İmamoğlu’na siyasi yasak istenen “ahmak” davası hakkında da “Ben olayın bir tarafı değilim. Ben sadece Türkiye'nin şikayet edilmesine bir itirazımı dile getirdim” dedi.

"Özgür Özel'i CHP siyasetinde küçük bir parantez olarak görüyorum"

Soylu, CHP lideri Özgür Özel’le ilgili olarak da, “Ben Özgür Özel'i CHP siyasetinde bir parantez olarak görüyorum. Küçük bir parantez” dedi.