Süleyman Soylu, elini öpmeye çalıştı, MHP lideri Bahçeli izin vermedi

B Yüzü'nün haberine göre MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılı açılışının ardından Meclis'ten ayrılmak için arabasına bindiği sırada yanına AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu geldi.

Soylu, "Efendim Allah sağlık versin" diyerek MHP lideri Bahçeli'nin elini öpmek istedi. Ancak Bahçeli, "Estağfurullah" diyerek Soylu’nun elini öpmesine izin vermedi.

Soylu'dan MHP'li Adan'a: Bir daha seninle düğüne gitmek yok

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Meclis bahçesinden ayrılmasının ardından Süleyman Soylu, orada bulunan MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan'la konuştu. Adan'ın yanına giden Soylu, "Celal bey, bir daha seninle düğüne müğüne gitmek yok. Feti abiye de söyledim" dedi.

Adan ve Feti Yıldız, Soylu'nun esprisine gülerek karşılık verdi.

Soylu'nun bahsettiği düğün Bankacılık Düzenleme ve Denetleneme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın düğünüydü.

Aydın'ın 19 Eylül'de İstanbul Şişli’deki 5 yıldızlı otelde yapılan düğününe, başkan yardımcısı olduğu BDDK'nin denetimi altındaki banka ve finans kuruluşlarının yöneticilerini davet ettiği ortaya çıkmıştı.

MHP'li birçok isim ve Süleyman Soylu'nun katıldığı düğünde takı töreni saatlerce sürmüştü.

Durum tepki çekmiş ve tartışmaların ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in “Gereği neyse yapılacak” diyerek inceleme başlatılması talimatı verdiği iddia edilmişti.