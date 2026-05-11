Süleyman Soylu'dan "Afyonkarahisar'da ilçe belediye başkanını AK Parti'ye geçmesi için ikna etti" iddialarına yalanlama

Afyonkarahisar'ın CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın ardından Dinar Belediye Başkanı CHP'li Veysel Topçu'nun da Süleyman Soylu'nun devreye girmesiyle AK Parti'ye geçeceği iddia edildi.

Soylu söz konusu haberlere tepki göstererek iddiaları yalandı. Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef her meseleye beni iliştirmeyi gazetecilik zanneden 'kötü niyetli' Sözcü Gazetesi, Afyon’daki bir ilçe belediyesinin AK Parti’ye geçmesi için temas kurduğumu yazmış.

Bu akşama kadar da tüm 'Saraçhane medyası' aynı kurguyu dolaşıma sokar. (kopyala-yapıştır habercilikle servis etmeye başladılar bile!) Yalanlarla, iftiralarla ve algı operasyonlarıyla geldiğiniz yer tam da burası. Bıkmadınız mı? Bahsi geçen Belediye Başkanıyla böyle bir konuda bırakın herhangi bir temas kurmayı, uzun zamandır bir görüşmem dahi olmamıştır."

Maalesef her meseleye beni iliştirmeyi gazetecilik zanneden “kötü niyetli” Sözcü Gazetesi, Afyon’daki bir ilçe belediyesinin AK Parti’ye geçmesi için temas kurduğumu yazmış.



Bu akşama kadar da tüm “Saraçhane medyası” aynı kurguyu dolaşıma sokar. (kopyala-yapıştır habercilikle… pic.twitter.com/6ENqW3xQJ9 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 11, 2026

Ne oldu?

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceğine ilişkin tartışmalar sürerken, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Kamuoyunda yer alan haberlere göre CHP’li Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun AK Parti’ye geçeceği öne sürüldü.

Kulislerde yer alan iddialara göre süreçte eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun etkili olduğu ileri sürüldü. AK Parti’nin yerel yönetimlere yönelik yürüttüğü temaslar kapsamında bazı belediye başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirildiği, bu temaslarda Soylu’nun da devreye girdiği iddia edildi.

Öte yandan Veysel Topçu’nun geçmiş yıllarda Süleyman Soylu’yu ziyaret ettiğine ilişkin haberlerin yeniden gündeme geldiği görüldü.