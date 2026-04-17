Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması: O dönem herkes sorgulandı ancak bir şey çıkmadı

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolmasının üzerinden geçen altı senenin ardından geçen günlerde soruşturmada birçok kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay da yer aldı.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin müfettiş görevlendirmesi yapıldı.

Gazeteci Cem Küçük canlı yayındaki programda o dönem İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu ile konuştuğunu ve Soylu'nun “Herkes sorgulandı. Ancak bir şey çıkmadı” dediğini aktardı.

Küçük'ün aktardığına göre Soylu’nun açıklamaları şöyle:

“Biz o dönem barajı üç defa kapattık, arama yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum yaptım. Ankara’dan bir heyet geldi baktı. Şu an gözaltına alınanlar dahil herkes sorgulandı. Hatta Zeinal Abakarov yurtdışında kaçmıştı, onu getirdik. Sorguladık. Ancak bir şey çıkmadı.”