Süleyman Soylu’dan ‘Öcalan’ yorumu: Zaman birbirimizden kuşkulanma zamanı değil

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşen DEM Parti heyeti, İmralı Adası’ndaki görüşmenin ardından açıklama yaptı. Öcalan mesajında “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerini kullandı. Öcalan’ın açıklamasının öncesinde terör örgütü elebaşının İmralı Adası’nda çekilen son fotoğrafı paylaşıldı.

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da Öcalan'ın mesajını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Mesajına "Yolun açık olsun Türkiye’m" başlığını veren Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Gelinen nokta bölgemizin ve dünyanın amasız fakatsız yeni barış paradigmasıdır"

"Yolun açık olsun Türkiye’m

Dünyada devlet adamı açısından kaht-ı rical var iken,tüm riskleri alarak bir milletin kardeşliğini yeniden tesis eden liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve büyüğümüz Devlet Bahçeli’nin “terörsüz Türkiye” adımı ile bugün gelinen nokta bölgemizin ve dünyanın amasız fakatsız yeni barış paradigmasıdır.

"Zaman birbirimizden kuşkulanma zamanı değil"

Zaman birbirimizden kuşkulanma zamanı değil; Terörsüz Türkiye ile; gelecek neslimize birlik bırakma, bölgemizi huzura kavuşturma, huzur ortamında ekonomimizi güçlendirme ve dünyaya ihtiyaç duyduğu 'yeni eksen' ruhunu verme zamanıdır.

Dünyanın en güçlü ülkesi değiliz ama elimizdeki imkanlarla aklımızı güçlü kullanan, kendine güveni sağlam olan, akıl manivelasıyla büyük zorlukları kaldıran, Türkiye gemisini tarihin akış yönünde tutan liderlerinin büyük tecrübesiyle 'Güçlü Türkiye' fırsatını yakalayan ülkemiz Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Boşnağıyla, Arabıyla daha büyük bir millet olacaktır inşallah."