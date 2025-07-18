Süleyman Soylu'nun ofisi çevresinde keşif yapan 2 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, iltisaklı kurumlardan gelen yazıda DHKP-C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve 4 suç kaydı bulunan Adalet Karataştan'ın (28), Süleyman Soylu'nun Beyoğlu'ndaki çalışma ofisine yönelik keşif ve eylem çalışması yaptığı belirtildi.

Söz konusu ofis çevresinde yapılan kamera kaydı incelemelerinde, Karataştan'ın 15 Temmuz günü belediye otobüsüyle gelerek ofisin karşısındaki parkta oturduğu, 10 dakika sonra parktan çıkarak başka bir otobüse binip ayrıldığı, 2 durak sonra inerek bir iş yerine girdiği ve buradan bir motosikletle ayrıldığı tespit edildi.

Motosiklet sahibi Ayhan Y'nin polis ekiplerine verdiği beyanda, "Adalet Karataştan isimli şahsı tanımadığını, iş yerine gelerek kendisini 'Handan' olarak tanıttığını, çay içtikten sonra hasta olduğunu, Perpa'ya gitmek istediğini söylemesi üzerine motosikletiyle şahsı gitmek istediği yere bıraktığını, şahsın çantasını taşımak istediğinde panikleyerek çantayı aldığını ve çantasına dokunduğunda ağırlık hissettiğini" aktardığı öğrenildi.

Ayrıca şüpheliler hakkında geçmiş dönemlerde alınan etkin pişmanlık ifadelerinde, "DHKP-C silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması olan Dev-Genç sorumlusu oldukları" yönünde beyanlar bulunduğu tespit edildi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda şüpheliyi, DHKP-C silahlı terör örgütünden 6 suç kaydı bulunan Mahir Doğan'la (30) birlikte 16 Temmuz'da Gaziosmanpaşa'da yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bir laptop, 2 SD kart ile örgütün yayın organı olan Halk Okulu adlı dergi ele geçirildi.

Ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede herhangi bir suç unsuru tespit edilemedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen şüpheliler, savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

"Susma" hakkını kullandıkları öğrenilen Adalet Karataştan ve Mahir Doğan, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.