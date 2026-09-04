Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, terör saldırısı planladığı değerlendirilen şüpheli Berkan Ç.'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sırasında şüpheli Berkan Ç., polis ekiplerine silahla ateş açtı. Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine şüpheli etkisiz hale getirilirdi. Bu esnada 1 vatandaş ise yaralandı.

Valilik'ten açıklama

Olayla ilgili soruşturma sürerken İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce koordineli olarak yürütülen çalışmalarda; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu ve ülkemizde terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. (21) isimli şahsın yakalanmasına yönelik Sultanbeyli‘de bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Şüphelinin görevli polislerimize ateş açması üzerine karşılık verilmiş ve şüpheli Berkan Ç. etkisiz hale getirilmiştir. Bu esnada bir vatandaşımız yaralanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.