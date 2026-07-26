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Sultanbeyli'de ormanlık alanlara giriş yasağına uymayan 513 kişiye ceza

İstanbul'da orman yangınlarını önlemeye yönelik giriş yasağı denetimlerinde Sultanbeyli'de kuralları ihlal eden 513 kişiye toplam 1 milyon 900 bin 665 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca aranan 3 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu suçlarından 7 kişi hakkında işlem yapıldı ve 4 tabanca ele geçirildi.

Haber Merkezi
AA
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Sultanbeyli'de ormanlık alanlara giriş yasağına uymayan 513 kişiye ceza
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Sultanbeyli'de ormanlık alanlara giriş yasağına uymayan 513 kişiye toplam 1 milyon 900 bin 665 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 6831 sayılı Orman Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında kent genelinde 8 Haziran-15 Ekim tarihlerinde uygulanan ormanlık alanlara giriş yasağına yönelik Sultanbeyli'de denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, 8 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Aydos, Teferrüçtepe, Uzundere ve Şalgamlı ormanlarında yapılan kontrollerde yasağa uymadıkları belirlenen 513 kişiye toplam 1 milyon 900 bin 665 lira idari para cezası uyguladı.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı, 6 kişi hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", 1 kişi hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı.

Kontrollerde 2 ruhsatsız tabanca ile 2 kurusıkı tabanca da ele geçirildi.

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