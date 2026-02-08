  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sultanbeyli’de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı
Takip Et

Sultanbeyli’de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

Sultanbeyli’de polis aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si polis memuru toplam 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sultanbeyli’de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı
Takip Et

Kaza, akşam saatlerinde Akşemsettin Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KJJ 140 plakalı otomobil ile devriye görevindeki polis aracı çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 2 polis memuru ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle Atatürk Caddesi bir süre trafiğe kapandı. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanması ve kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kredi notu düşecek: Kamu bankalarından şans oyunlarına sert frenKredi notu düşecek: Kamu bankalarından şans oyunlarına sert frenEkonomi
Taşıt kredilerinde son durum: 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte bank banka oranlar...Taşıt kredilerinde son durum: 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte bank banka oranlar...Ekonomi
71 yıldır silah satan ABD’li dev firma iflas başvurusunda bulundu71 yıldır silah satan ABD’li dev firma iflas başvurusunda bulunduŞirket Haberleri
Akaryakıta zam ya da indirim gelecek mi? İşte 8 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam ya da indirim gelecek mi? İşte 8 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 