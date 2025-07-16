Sultangazi Kent Ormanı'nda korkutan yangın: Ekipler müdahale ediyor

3 Temmuz’da yangın çıkan İstanbul Sultangazi Kent Ormanı’nda, henüz bilinmeyen bir nedenle yeniden yangın meydana geldi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Daha önce de yangın çıkmıştı

İstanbul Sultangazi'de daha önce de Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda yangın çıkmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti.

Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, 12 istasyondan 24 araç ve 82 personelle yürütülen çalışmalar sonucu 3 saat sonra kontrol altına alınmıştı.