  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sultangazi'de böcek ilacı kabusu: 4'ü çocuk 9 kişi hastanelik oldu
Takip Et

Sultangazi'de böcek ilacı kabusu: 4'ü çocuk 9 kişi hastanelik oldu

Sultangazi'de bir özel anaokuluna atıldıktan sonra apartmana dağılan zirai böcek ilacı 4'ü çocuk 9 kişiyi hastanelik etti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sultangazi'de böcek ilacı kabusu: 4'ü çocuk 9 kişi hastanelik oldu
Takip Et

Cebeci Mahallesi 2510. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki özel anaokulunda öğle saatlerinde böceklere karşı ilaçlama yapıldı.
İlacın bir süre sonra apartmana yayılmasıyla bina sakinlerinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri baş gösterdi.

İhbar üzerine söz konusu adrese sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 4'ü çocuk 9 kişi, ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Binada inceleme yapan itfaiye ekipleri, ardından özel kıyafetle anaokuluna girerek hava tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Gündem
Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail Bakanı Katz'ın sözlerine tepki
Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail Bakanı Katz'ın sözlerine tepki
AYM internet sayfasına erişim sağlandı
AYM internet sayfasına erişim sağlandı
Ömer Çelik: Nazilerin ve katillerin sesi ise Netanyahu ve Katz gibilerdir
Ömer Çelik: Nazilerin ve katillerin sesi ise Netanyahu ve Katz gibilerdir
Hakan Fidan: Bu şahıs soykırımcı Netanyahu hükümetinin hadsizlik ve arsızlık abidesidir
Hakan Fidan: Bu şahıs hadsizlik ve arsızlık abidesidir
Ekrem İmamoğlu: Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı'na hakareti aynen iade ediyorum
İmamoğlu: Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı'na hakareti aynen iade ediyorum
Fahrettin Altun'dan İsrael Katz'a yanıt
Fahrettin Altun'dan İsrael Katz'a yanıt