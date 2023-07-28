Sultangazi'de ormanlık alanda yangın
Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 19 araç ve 60 personelle yangına müdahalesi sürüyor.
Yangının çevredeki konutlara sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.
Fethiye
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Katrancı koyundaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.