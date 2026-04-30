Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu

39 farklı ülkeden 345 katılımcı ile insani yardım malzemelerini taşıyan 58 teknelik “Küresel Sumud Filosu”, uluslararası sularda İsrail donanmasının müdahalesine maruz kaldıktan sonra limana yönlendirildi. Filo yetkilileri, müdahalenin ardından aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 18 aktivistin zorla alıkonulduğunu ve bu kişilerle iletişim kurulamadığını açıkladı.

Sumud Filosu yetkilileri, şu bilgileri paylaştı;

"İsrail güçleri, sadece filoyu durdurmakla kalmamış, aralarında 18 Türk vatandaşının da bulunduğu bir grubu gemilerden ayırarak bilinmeyen bir noktaya götürmüştür. Bu eylem, uluslararası sularda sivil vatandaşların hürriyetine yönelik açık bir saldırıdır."

Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı

60’tan fazla teknede 39 farklı ülkeden yaklaşık 345 aktivistin bulunduğu belirtilen olayda, gemilerle irtibatın kesildiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı, filoda yer alan Türk vatandaşlarının ve diğer katılımcıların can güvenliği ile hukuki durumları hakkında ilgili ülkelerle koordineli olarak gerekli tüm girişimlerin başlatıldığını duyurdu.

Uluslararası kamuoyunda büyük bir endişe yarattı

İspanya'nın Barselona kentinden 12 Nisan'da yola çıkan ve Sicilya katılımlarıyla güçlenen Küresel Sumud Filosu, 29 Nisan gecesi Girit açıklarında İsrail güçlerinin hukuk dışı müdahalesiyle karşılaştı. Eylül 2025'teki ilk girişiminde de benzer bir saldırıya uğrayan filonun akıbeti, uluslararası kamuoyunda büyük bir endişeyle takip ediliyor.

Türkiye, İsrail'in bu eylemine karşı uluslararası toplumu sessiz kalmamaya ve ortak bir yaptırım gücü sergilemeye davet etti.