SUMUD FİLOSU CANLI YAYIN: İsrail askerleri baskın düzenledi! İşte anbean yaşananlar canlı takip...

Gazze’ye insani yardım taşımak amacıyla Akdeniz’e açılan Küresel Sumud Filosu’na, İsrail donanmasının müdahale ettiği bildirildi. Filodan yapılan açıklamada, bazı gemilerin durdurulduğu ve İsrail askerlerinin gemilere çıktığı belirtildi. Öte yandan, bazı teknelerin ise yoluna devam ettiği aktarıldı.

SUMUD FİLOSU CANLI YAYIN

SUMUD FİLOSU CANLI TAKİP EKRANI

Küresel Sumud Filosu, Akdeniz üzerinden Gazze yönüne ilerliyor. Filonun hareketleri, canlı takip platformları sayesinde anlık olarak izlenebiliyor.

Ayrıca, farklı kaynaklar üzerinden de filonun haritadaki konumu ve seyir durumu takip edilebiliyor.

https://www.ecirkapisi.org.tr/kuresel-sumud-filosu-canli

SUMUD FİLOSU NEREDE?

Küresel Sumud Filosu, sosyal medya hesapları üzerinden yolculuklarına dair güncel bilgiler paylaşıyor.

Filonun Gazze’ye doğru ilerlediği belirtilirken, açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Daha önceki filoların engellendiği ve saldırıya uğradığı bölgeye yaklaşıyoruz; yaklaşık 120 deniz mili mesafedeyiz."

SUMUD FİLOSU GAZZE'YE NE ZAMAN VARACAK?

Filonun Gazze’ye varış zamanı kesin değil. Deniz koşulları, olası İsrail engellemeleri, kontrol noktaları ve güvenlik durumu süreci etkileyebilir. Yolculuk sırasında riskler bulunuyor; bazı tekneler drone saldırılarına hedef oldu ve iletişim cihazları zarar gördü. Ayrıca, filonun Gazze’ye yaklaşması durumunda İsrail donanmasının müdahalesi olasılığı yüksek.

Türk aktivist Yaşar Yavuz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Şu an Gazze’ye yaklaşık 100-110 mil uzaklıktayız. Umarım geceye kadar varabiliriz ve son göreceğimiz kara parçası Gazze olur."

SUMUD FİLOSU NEDİR?

“Sumud” Arapçada “direnme” veya “metanet” anlamına gelir; filo adını buradan alıyor. Global Sumud Filosu, sivil toplum kuruluşları ve aktivistlerin bir araya gelerek Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı, abluka politikalarını eleştirmeyi ve uluslararası farkındalık yaratmayı amaçladığı bir deniz hareketidir.

Filo, 44’ten fazla ülkeden aktivist, milletvekili, gazeteci, doktor ve sivil toplum temsilcisini kapsıyor. Greta Thunberg gibi tanınmış isimler de katılımcılar arasında bulunuyor.

SUMUD FİLOSU NE TAŞIYOR?

Sumud filosunda ağırlıklı olarak gıda, su, ilaç ve temel insani yardım malzemeleri bulunuyor. Organizasyon, gemilerin tamamen barışçıl ve sivil amaçlarla hareket ettiğini, hiçbir şekilde silah veya askeri malzeme taşınmadığını vurguluyor.