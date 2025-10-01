  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sumud Filosu’na müdahaleye Erbakan'dan tepki: Bu alçak girişimi en sert şekilde lanetliyorum
Takip Et

Sumud Filosu’na müdahaleye Erbakan'dan tepki: Bu alçak girişimi en sert şekilde lanetliyorum

Küresel Sumud Filosu’na Gazze yakınında İsrail tarafından müdahale edilmesine tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu alçak girişimi en sert şekilde lanetliyor, Gazze’de zulme direnen mazlumlara ve özgürlük için mücadele eden aktivistlere selamlarımı gönderiyorum." dedi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sumud Filosu’na müdahaleye Erbakan'dan tepki: Bu alçak girişimi en sert şekilde lanetliyorum
Takip Et

Küresel Sumud Filosu, Gazze yakınlarında gemilerinin durdurulduğunu ve gemilere İsrail askerlerinin girdiğini bildirdi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan sosyal medya hesabından İsrail’in bu müdahalesine tepki göstererek şunları kaydetti:

"Zalim ve katil Siyonist İsrail’in Sumud Filosu’na yönelik müdahale hazırlığı, sadece Filistin halkına değil insanlığa da yapılmış bir saldırıdır. Bu alçak girişimi en sert şekilde lanetliyor, Gazze’de zulme direnen mazlumlara ve özgürlük için mücadele eden aktivistlere selamlarımı gönderiyorum.”

Gündem
AK Parti Sözcüsü Çelik: Filoya saldırı tüm insanlığa düşmanlıktır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Filoya saldırı tüm insanlığa düşmanlıktır
İsrail, Sumud Filosuna müdahaleye başladı
İsrail, Sumud Filosuna müdahaleye başladı
SUMUD FİLOSU CANLI YAYIN: İsrail askerleri baskın düzenledi! İşte anbean yaşananlar canlı takip...
SUMUD FİLOSU CANLI YAYIN: İsrail askerleri baskın düzenledi! İşte anbean yaşananlar canlı takip...
Dışişleri Bakanlığı Sumud Filosu'ndaki aktivistler için harekete geçti
Dışişleri Bakanlığı Sumud Filosu'ndaki aktivistler için harekete geçti
Numan Kurtulmuş: Keşke CHP de Genel Kurul Salonu’nda olsaydı
Numan Kurtulmuş: Keşke CHP de Genel Kurul Salonu’nda olsaydı
Özel: Türkiye’nin geleceği için meydanlardayız
Özel: Türkiye’nin geleceği için meydanlardayız