Sumud Filosu'nda bulunan gazeteci Çelik: İsrailliler Greta'ya çok ağır işkenceler yaptı

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan gazeteci Ersin Çelik, "İsrailliler Greta'ya çok ağır işkenceler yaptılar gözlerimizin önünde. Greta'ya zulmettiler, küçücük çocuk daha Greta. Onu süründürdüler, İsrail bayrağını öptürdüler. Naziler ne yaptıysa aynısını yaptılar." dedi. 

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'a getirilen Çelik, CNN Türk canlı yayınında konuştu.  Sumud Filosu'nda bulunan gazeteci Çelik: İsrailliler Greta'ya çok ağır işkenceler yaptı - Resim : 1

İsrail askerlerinin kendilerine yönelik muamelelerine dikkati çeken Çelik, İsraillilerin İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg Greta 'ya gözlerinin önünde çok ağır işkenceler yaptılarrını söyledi. Çelik "Greta'ya zulmettiler, küçücük çocuk daha Greta. Onu süründürdüler, İsrail bayrağını öptürdüler. Naziler ne yaptıysa aynısını yaptılar." dedi. 

Alıkonulan aktivistleri taşıyan THY uçağı, İsrail’in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı’ndan hareket ederek saat 15.50’de İstanbul Havalimanı'na inmişti.

Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan, aralarında 36 Türk, 23 Malezyalının bulunduğu toplam 137 kişi bu seferle İstanbul'a gelmişti.

Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda bazı yetkililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılanmıştı.

