  3. "Sumud filosundaki bir kişi döndüğünde gözaltına alındı" iddiasına İstanbul Valiliği’nden açıklama
İstanbul Valiliği, Sumud filosu katılımcısı E.Ö.’nün “İsrail’e karşı yürüttüğü boykot çalışmaları nedeniyle boykot listesindeki firmaların şikayeti üzerine gözaltına alındığı” iddialarını yalanladı.

İstanbul Valiliği, Sumud filosundaki E.Ö. isimli kişinin “İsrail’e karşı yürüttüğü boykot çalışmaları nedeniyle boykot listesindeki firmaların şikayeti üzerine gözaltına alındığı”na dair iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

İddiaların tümüyle asılsız olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sumud filosu kafilesi İstanbul Havalimanı’nda en üst düzey kamu görevlileri ve vatandaşlarımız tarafından VIP terminalinde coşkuyla karşılanmıştır.

Kafileyle yurda dönen E.Ö adlı vatandaşımız hakkında eşi tarafından 3 Ekim 2025 tarihinde ilimiz Eyüpsultan İlçesi Akşemsettin Polis Merkezi Amirliği’ne kayıp başvurusu yapılmıştır.

E.Ö isimli vatandaşımıza, VIP terminal girişinde bu kayıp başvurusu nedeniyle sadece form düzenlenmiş, gözaltı veya başkaca bir işlem yapılmamıştır. E.Ö, kimlik işlemlerinin ardından geldiği kafileyle birlikte Adli Tıp Kurumu’na gönderilmiştir.

Terör devleti İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım ablukasını kırmak için oluşturulan Sumud filosu kafilesi, Valiliğimiz tarafından otellerimizde misafir edilmektedir.

İnsanlık onurunu korumak için bedel ödemeyi göze alan kafileyi İstanbul’da misafir etmekten İstanbul Valiliği olarak onur duymaktayız.

Kafileye kötü muamele, gözaltı vb. şekilde uygulamaların yapıldığı iddiaları ise gerçeği yansıtmamaktadır.”

