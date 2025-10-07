Sumud önergesi AK Parti -MHP oylarıyla reddedildi

  1. Ekonomim
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan müdahaleye ilişkin verdikleri araştırma önergesinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmesine tepki gösterdi.  Arıkan, "Gazze'ye meydanda değil, Meclis'te sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde ikinvi yıluna giren katliamını sürdüren İsrail, geçtiğimiz hafta Filistinlilere yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na müdahale etti.

İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerin bazıları ülkelerine iade edilirken, kendilerine dayatılan ifadeyi imzalamayı kabul etmeyen bazı aktivistler ise hala İsrail cezaevlerinde elinde rehin tutuluyor.

 

 

"Gazze'ye meydanda değil Meclis'te sahip çıkın"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisi tarafından müdahalenin araştırılması ve ambargonun kaldırılması için teklif ettikleri genel görüşmenin AK Parti-MHP oylarıyla reddedilmesine tepki gösterdi.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze için havalimanında hamaset, Meclis'te ret! 'Küresel Sumud Filosu'na terörist İsrail tarafından yapılan ihlallerin araştırılması ve ambargonun kaldırılması' için teklif ettiğimiz Genel Görüşme önerimiz AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Günlerdir ‘Sumud Filosu'na sahip çıktığını’ söyleyerek hamaset yapan iktidar, bir kez daha ikili tutum takınmış ve üzerine düşeni yapmamıştır. Bir kez daha söylüyoruz; Siz iktidarsınız! Gazze'ye meydanda değil, Meclis'te sahip çıkın!" ifadelerini kullandı.

