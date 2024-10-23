Süper Lig devlerinden TUSAŞ'ta gerçekleşen terör saldırısına kınama!

Süper Lig'in büyük kulüpleri, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) yapılan terör saldırısını sert bir şekilde kınadı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/TnuAMxWK1w — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 23, 2024

Galatasaray: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/jXmDIGy29X — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 23, 2024

Fenerbahçe: "Başımız sağ olsun. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan Tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Başımız sağ olsun.



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan Tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/wEtvdyCHBZ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 23, 2024

Trabzonspor: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."