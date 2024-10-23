Süper Lig devlerinden TUSAŞ'ta gerçekleşen terör saldırısına kınama!
Süper Lig devleri, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
Süper Lig'in büyük kulüpleri, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) yapılan terör saldırısını sert bir şekilde kınadı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/TnuAMxWK1w— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 23, 2024
Galatasaray: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/jXmDIGy29X— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 23, 2024
Fenerbahçe: "Başımız sağ olsun. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan Tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz."
Başımız sağ olsun.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 23, 2024
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan Tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/wEtvdyCHBZ
Trabzonspor: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) October 23, 2024
Milletimizin başı sağ olsun 🇹🇷