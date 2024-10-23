  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Süper Lig devlerinden TUSAŞ'ta gerçekleşen terör saldırısına kınama!
Takip Et

Süper Lig devlerinden TUSAŞ'ta gerçekleşen terör saldırısına kınama!

Süper Lig devleri, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Süper Lig devlerinden TUSAŞ'ta gerçekleşen terör saldırısına kınama!
Takip Et

Süper Lig'in büyük kulüpleri, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) yapılan terör saldırısını sert bir şekilde kınadı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Fenerbahçe: "Başımız sağ olsun. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan Tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

 

Trabzonspor: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Savunma sanayisi temsilcileri TUSAŞ’taki terör saldırısının ardından Ankara’ya hareket ettiSavunma sanayisi temsilcileri TUSAŞ’taki terör saldırısının ardından Ankara’ya hareket ettiGündem

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştüGündem

 

 

 

Gündem
Ömer Çelik: Terörle mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz
Ömer Çelik: Terörle mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu menfur terör saldırısını lanetliyorum
Erdoğan: Bu menfur terör saldırısını lanetliyorum
İş dünyasından ortak mesaj! TUSAŞ'ta gerçekleşen terör saldırısı lanetlendi
İş dünyasından ortak mesaj! TUSAŞ'ta gerçekleşen terör saldırısı lanetlendi
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan TUSAŞ açıklaması: Hangi terör örgütü olduğunu sizlerle paylaşacağız
Bakan Yerlikaya: Hangi terör örgütü olduğunu paylaşacağız
Putin Ankara saldırısını kınadı!
Putin Ankara saldırısını kınadı!
TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası bant daraltma! Facebook, X ve Instagram’a erişim sağlanamıyor
TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası bant daraltma! Facebook, X ve Instagram’a erişim sağlanamıyor