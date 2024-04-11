Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
* 20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor: Ümit Öztürk
13 Nisan Cumartesi:
* 13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük
* 16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: Ali Şansalan
* 19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor: Mehmet Türkmen
* 19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu
14 Nisan Pazar:
* 13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler
* 16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor: Emre Kargın
* 16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor: Mert Güzenge
* 19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu
15 Nisan Pazartesi:
* 20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Cihan Aydın