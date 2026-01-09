  1. Ekonomim
Süper Lig'de görev yapmış 43 antrenör PFDK'ya sevk edildi! Aralarında ünlü isimler de var

Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda Süper Lig'de görev yapmış 43 antrenörü bahis nedeniyle PFDK'ye sevk ettiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026
tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

Aralarında ünlü isimler de var


Bahis oynadığı tespit edilen 43 antrenör içerisinde eski futbolcular Olcan Adın, Ümit Davala ve Ahmet Dursun da var.Süper Lig'de görev yapmış 43 antrenör PFDK'ya sevk edildi! Aralarında ünlü isimler de var - Resim : 1