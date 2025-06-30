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Süper Lig'de yeni sezon harcama limitleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu takım harcama limitlerini açıklandı.

Haber Merkezi
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Süper Lig'de yeni sezon harcama limitleri belli oldu
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Kulüp Lisans Kurulu, 30 Haziran 2025 tarihli toplantısında 2025-2026 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında, Ek XIII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

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