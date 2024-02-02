Süper loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1 Şubat 2024 Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '1 Şubat Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizin devamında...

Haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişleri saat 21.30’da başlıyor. Bu haftanın ilk çekilişinde devirli ikramiye tutarı tam 15 milyon 673 bin 59 lira olarak belirlendi. Diğer yandan 5 bilen 12 kişi de 81.855,75 TL kazandı. Çekilişin sona ermesinin ardındansa bilet sorgulama işlemleri “millipiyangoonline.com” adresinde sonuç sorgulama sayfasından kolaylıkla yapılabiliyor.