Süper Loto sonuçları açıklandı! 28 Ocak 2024 pazar Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Büyük ikramiyenin 7,5 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. Süper Loto 28 Ocak 2024 pazar sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…

28 Ocak pazar Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 28 Ocak 2024 pazar sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte kazanan numaralar:

10, 27, 33, 49, 52, 53