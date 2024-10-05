Sur canisi Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı: 'Bu hayattan giderken can almak istiyorum'

İstanbul'da kan donduran vahşet 4 Ekim 2024 Cuma günü Fatih’te meydana geldi. Olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi.

Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik (19), öldürdüğü bir genç kızın başını kesip aşağı attı. Ardından katil zanlısı surlardan atlayarak intihar etti.

Katil zanlısının bu vahşetten yarım saat önce de Eyüpsultan’da 19 yaşındaki Ayşenur Halil’i katlettiği tespit edildi.

Dehşete düşüren video

Semih Çelik’in takıntı haline getirdiği ve katlettiği İkbal Uzuner için geçtiğimiz yıl çektiği bir video ortaya çıktı.

Ekol TV'nin ulaştığı videoda cani Semih Çelik, şunları söylüyor:

“İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum. Benim yüzümden yaşamış oldukların için özür dilerim. Bunun için senden çok özür diliyorum. Ama benim için güzeldi her şey. Korkmana ya da endişe etmene gerek kalmayacak. Tamamen kapanıyor bu konu. Umarım normal bir yaşam yaşayıp güzel ölürsün.

Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum

Ama sana söylemem gereken bir şey var. Dün beni gördüğün gün, seni öldürmeye gelmiştim. Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum. Bu insanın sen olmasını istiyorum. Bu insanın sen olması daha değerliydi. Kalbini çıkartmak, gözlerini.. Biliyorsun zaten onları.

Bekledim apartmanın altında seni bekledim. Takip ettim saatlerce. Normal bir gün olsaydı ölmüş olacaktın. Fakat Tanrı o kadar yardım etti ki sana, iyi ki olmadı böyle bir şey. Ve vazgeçtim. Seni öldürürsem kendi cehennemimi yaratmış olacağım. Diğer tarafta peşimi bırakmayacaksın. Diğer tarafta canlı bir insan olarak peşimi bırakmayacaksın. O yüzden tek başıma gideceğim.”