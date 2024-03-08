Sürdürülebilir kalkınma için cinsiyet eşitliğini sağlamalıyız”

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / BALIKESİR

Kadınların eğitim, çalışma hayatı ve karar alma mercilerine eşit katılımının sağlandığı bir Türkiye’nin daha uzlaşmacı, daha demokratik ve daha kalkınmış bir ülke olacağına inandığını belirten Funda Seçil Dedeoğlu; kadınları iş dünyasında daha fazla görmek istediklerini vurgularken, istihdam sorununu da kadın girişimcilerin çözeceğine inandığını söyledi.

“Kadına şiddete karşı yasalar eksiksiz uygulanmalı”

Kadınların güven içinde yaşadığı, güçlendiği ve toplumu da güçlendirdiği bir iklimi hep birlikte yaratmamız gerektiğini dile getiren Funda Seçil Dedeoğlu; “Kadın ve erkeğin hak ve özgürlüklerde, fırsatlara erişimde ve temsilde eşitliği esastır. İkinci yüzyılda sürdürülebilir kalkınmayı tam anlamıyla başarmış bir ülke olmak için toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamalıyız. Toplumsal cinsiyet eşitliği demokrasi ve kapsayıcı büyümenin de vazgeçilmez bir unsurudur” dedi.

Funda Seçil Dedeoğlu, şunları söyledi: “Kadına şiddete karşı yasalar eksiksiz hayata geçmeli. Kadına yönelik şiddet hem bir insan hakları ihlali hem de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin acımasız bir yansımasıdır. Şiddete sıfır tolerans anlayışının toplumda yerleşmesi, mevcut yasalar ve hukuksal yaptırımların etkili şekilde uygulanması gerekiyor. Kadınların güven içinde yaşadığı, güçlendiği ve toplumu da güçlendirdiği bir iklimi yaratabilmeliyiz. Dijital dönüşüm kadınlar için bir fırsattır. Teknolojik dönüşüm odağında dünya ve ülkemiz yepyeni bir dönemin içinden geçiyor. Bu dönüşüm, toplumsal cinsiyet uçurumunu kapatabilmek için mutlaka değerlendirilmesi gereken bir fırsat sunuyor. Kadınları ve kız çocuklarını dijital becerilerle güçlendirmek, teknolojinin dönüştürdüğü geleceğin işlerinde kadınların eşit yer almasını sağlamak hedefiyle eğitim ve işgücü politika ve eylemlerini önceliklendirmek gerekiyor.”

GÜNMARSİFED Başkanı Funda Seçil Dedeoğlu, “Kadın ve erkeğin hak ve özgürlüklerde, fırsatlara erişimde ve temsilde eşitliği esastır. İkinci yüzyılda sürdürülebilir kalkınmayı tam anlamıyla başarmış bir ülke olmak için toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamalıyız” dedi.