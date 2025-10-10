Süre uzatılmayacak! Bakan Yerlikaya, 'Son 21 gün' diyerek uyardı

  1. Ekonomim
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu hatırlatan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürenin uzatılmayacağını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Son 21 gün! süre uzatılmayacak

Ekim ayı içinde sadece 43 bin 251 vatandaşımız eski tip sürücü belgesini yeniledi. Halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor.

Değişim hızı maalesef çok düşük. 31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli “harç değerli kağıt” ve “hizmet bedelinden” YARARLANAMAYACAKTIR.

Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."

